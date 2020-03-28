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"ديلى ميل": سكان سان كارلوس بالأرجنتين: العذراء ظهرت لحمايتنا من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 05:41 م
"ديلى ميل": سكان سان كارلوس بالأرجنتين: العذراء ظهرت لحمايتنا من كورونا صورة العذراء فى السماء
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن مستخدمى الإنترنت في الأرجنتين شكروا العذراء مريم لحمايتهم بعد أن ادعوا أن صورتها ظهرت في السماء وسط تفشي فيروس كورونا.

صورة العذراء
صورة العذراء

 

وأوضحت الصحيفة أن الصورة شوهدت  في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء في مدينة سان كارلوس ، في مقاطعة كوريينتس شمال شرق الأرجنتين ، وتم نشرها لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.

 

قال ساكن لم تسمه الصحيفة التقطت ابنته الصورة "في السماء ، بدأ قوس قزح في الظهور ، ثم بدأت بعض الألوان في رسم الشكل (للعذراء) في السماء المحيطة بالشمس".

 

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن بعض السكان قارنوا الشكل الظاهر في السماء بصورة عذراء إيطاليا ، شفيعة مقاطعة كورينتس.

 

وتشير التقارير إلى أن الصورة شوهدت أيضًا فى بلدة كانديلاريا القريبة. ويقال أن سان كارلوس هي واحدة من أقدم المدن المسيحية في المقاطعة.

 

وعلقت نانسي سيرفانتس سايز "هناك الكثير من القصص ... أعلم أننا حساسون للغاية ، ولكننا نتطلع إلى القليل من الأمل؟".  وتم ربط الحادث بجائحة فيروس كورونا وبداية الحجر الصحي في الأرجنتين.

 

وتسبب فيروس كورونا فى الأرجنتين فى تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول الديون، حيث كانت أن الأرجنتين بدأت خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن مبلغ 57 مليار دولار الذى اقترضته الأرجنتين عام 2018، من قبل الرئيس السابق موريسيو ماكرى للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تواجه البلاد.

 

وتحاول الأرجنتين التوصل لطريقة تفاوض الحكومة الأرجنتينية تسعى لتسريع التخطيط والترويج والتفاوض والاقتراب من صفقة بنهاية مارس، وقالت إن خبراء مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية أشاروا هذا الأسبوع إلى أن صندوق النقد الدولى قد لا يتدخل بشكل كبير حتى عام 2021.


الارجنتين

العذراء مريم

صورة العذراء مريم

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