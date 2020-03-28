اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

السبت، 28 مارس 2020 11:30 ص
دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت دراسة جديدة عن جامعة ستانفورد الأمريكية أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال ماء المرحاض أو التواليت الذى قد يكون ملوثاً بالبراز، الذى يحتوى على الفيروس لشخص مصاب، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميرور" البريطانية.

iStock-1186733759

وعلى الرغم من أن الدراسات الأولية أشارت إلى أن الفيروس لم يتم إفرازه فى البول أو البراز، فقد ظهرت مؤخرًا أبحاث وأدلة على أن الفيروس أو على الأقل الجينوم "المادة الوراثية" الخاصة به تُفرز فى البراز وإذا أفرز الفيروس، فقد يكون التعرض للبراز طريقة للانتقال.

فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض
فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

وقالت ألكسندريا بويم، الذى قادت هذه الدراسة بجامعة ستانفورد "من غير المحتمل أن يكون هذا طريقًا رئيسيًا لانتقال فيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يتعرض الشخص له من خلال التفاعل مع المياه الملوثة بمواد برازية غير معالجة".

وأضافت أن أنظمة معالجة مياه الشرب لديها العديد من التقنيات لإزالة معظم الفيروسات منها، وهذا يعنى أنه من غير المحتمل أن ينتقل الفيروس من مياه الشرب، لكن الخطورة تكمن في ماء التواليت الملوث بالبراز.

فيروس كورونا 1
فيروس كورونا 

وقد أظهرت دراسات سابقاً أن الفيروس يمكن أن يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 17 يومًا، وهذا يعنى أنه قد يبقى على سطح التواليت هذه المدة إذا لم يتم تطهير وتنظيف التواليت.

ويأمل الباحثون فى أن تشجع النتائج التى توصلوا إليها على إجراء المزيد من الأبحاث حول كيفية بقاء الفيروس فى البيئة.

وقالت كريستا ويجينتون، المؤلفة المشاركة للدراسة، "إذا اتبعنا نهجًا أوسع لدراسة العديد من أنواع الفيروسات، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل الخصائص التى تدفع مصيرهم البيئى".


فيروس كورونا

طريقة انتقال فيروس كورونا

ماء الحمام تنقل فيروس كورونا

عدوى فيروس كورونا

hgd

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة