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خليك بالبيت والمحاضرات أون لاين.. رسالة دكاترة فنون جميلة حلوان للطلاب.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 10:17 م
خليك بالبيت والمحاضرات أون لاين.. رسالة دكاترة فنون جميلة حلوان للطلاب.. فيديو رسالة دكاترة فنون جميلة حلوان للطلاب
كتب محمد صبحى

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وجه أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان رسالة إلى طلاب الكلية، من خلال نشر فيديو تضمن كلمات لأعضاء هيئة التدريس بالكلية نشره الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد الكلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
 
 
وقال أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة فى الفيديو،:"هتتعلم يعنى هتتعلم خليك فى بيتك، هنتواصل مع بعض أكثر من الأول، خليك فى بيتك هنبعت المحاضرة عندكم أون لاين، احنا معاك طول الوقت".
 
 
وتضمن الفيديو رسائل من الطلاب بالكلية، حيث قالوا:" نتابع مع الأساتذة أون لاين أكثر من التواجد بالكلية".
 
 
وقرر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة، حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم و تفانيهم فى العمل.
 
 
ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد وإخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري وكذلك الأطقم الطبية والإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة وخدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد والعمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا. 
 
 
وأكد  الدكتور ماجد نجم، أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.
 
 

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