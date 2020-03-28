اليوم السابع
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خلافات على ملكية منزل وراء قتل عامل لزوجته بالفأس في سوهاج

السبت، 28 مارس 2020 05:46 م
خلافات على ملكية منزل وراء قتل عامل لزوجته بالفأس في سوهاج جثة_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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"مش أنا اللي مراتي تطردني من بيتي"، بهذه الجملة أنهى رجل حياة زوجته بالضرب على رأسها بفأس في قرية الصوالح مركز طهطا بسوهاج، ولم يتركها إلا وهي جثة هامدة بعد أن هشم رأسها بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل.  
 
وقال شهود عيان لليوم السابع، إن بداية الواقعة بنشوب مشاجرة بين الزوجين، الأمر الذي دفعها للذهاب لمنزل والدها ورفضت الرجوع مره أخرى، قام بعدها الزوج باللجوء لبعض الأقارب لحل النزاع القائم بينهما وإعادتها لمنزلها مرة أخرى، وبالفعل تم الاتفاق على أن تعود إلى المنزل بشرط إجبار الزوج علي كتابة المنزل باسم زوجته، ووافق الزوج علي ذلك معلقاً "مراتي وام عيالي وتستحق ذلك"، وبعد إنهاء الأزمة وعودتها إلى منزلها اغلقت الباب من الداخل والقت بملابسه بالخارج ورفضت دخوله الي المنزل، ثم قام بعدها بتحطيم باب المنزل والدخول واستخدام الفأس وتهشيم رأسها وظل متواجد لحين وصول قوات الامن والقبض عليه.
 
انتقلت الشرطة إلي مكان الحادث، وتم القبض علي المتهم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة، بالواقعة.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً بقتل عامل زوجته بقرية الصوالح، وانتقل ضباط مباحث المركز للمكان، وتبين من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها الرائد محمد كمال رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد العمدة، قيام" ع.ب"، 38 عاما، بالتعدى على زوجته "أ.س"، 28 عاما، بفأس، بسبب خلافات على ملكية منزل.
 
ومن جانبها بدأت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج التحقيق في واقعة قيام مزارع بقرية الصوالح دائرة مركز طهطا بالتعدى بالضرب على زوجته وتحطيم رأسها مستخدما فأس مما نتج عنه وفاتها في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بقيام عامل بالتعدى على زوجته مستخدما فأس بدائرة مركز طهطا مما نتج عنه وفاتها بسبب خلافات على ملكية منزل.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أيوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد كمال رئيس وحدة مباحث مركز طهطا بقيام عامل يقيم بناحية قرية الصوالح دائرة المركز بالتعدى على زوجته البالغة من العمر 30 عاما بالضرب مستخدما في ذلك فأس مما نتج عنه وفاتها.

وبالمعاينة وجدت الجثة مسجاه على الأرض وغراقه في دمائها عقب إصابتها إصابة بالغة بالرأس داخل منزل الزوجية بذات القرية، وبسؤال الزوج اعترف بارتكاب الواقعة وأنه هوى بالفأس على رأس زوجته أمام أولادها بالمنزل، وذلك عقب رفضها رد ملكية منزل قد باعه لها من قبل .

 


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