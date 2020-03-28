اليوم السابع
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حيلة إيرانية جديدة لمواجهة كورونا.. جهار متنقل لفحص المشتبه بهم

السبت، 28 مارس 2020 10:31 ص
حيلة إيرانية جديدة لمواجهة كورونا.. جهار متنقل لفحص المشتبه بهم جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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دشنت إيران، السبت، جهارا متنقلا لفحص فيروس كورونا بمشاركة قائد هيئة الباسيج المستضعفين العميد غلام رضا سليمانى وذلك بعد أن تفشی الفیروس القاتل فى جمیع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31.

 

ووفقا لوكالة فارس يعمل الجهاز بطاقة 200 عينة مختبرية، ولأول مرة يجرى تحليل مختبرى بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع.

 

ونال هذا النظام تأييد معهد باستور الإيرانى، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الاسبوعين الماضيين.

 

وكانت بلغت حصيلة الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى إيران، 2378، والإصابات ارتفعت لـ 32 ألفا و332، حتى أمس الجمعة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الإيرانية، بينما تقول المعارضة الإيرانية بالخارج أن الإصابات بلغت ملايين.

 

وكانت فرضت السلطات الأسبوع الماضى قيود على سفر المواطنين بين المدن، ودعا الرئيس حسن روحانى المرشد بالموافقة على حصول الحكومة على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة كورونا.

 

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، فى وقت تتصاعد فيه وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

 

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.


ايران

كورونا

فيروس كورونا فى ايران

تفشي كورونا فى ايران

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