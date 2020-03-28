اليوم السابع
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حملات مكثفة لمواجهة المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة..صور

السبت، 28 مارس 2020 09:46 ص
حملات مكثفة لمواجهة المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة..صور المستلزمات الطيبية المغشوشة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمديريات وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التهرب الضريبي وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك، شنت أمس حملات مكثفة على محافظات أسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المخالفة كالآتي:
 
فى محافظة أسيوط ، تم ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وعدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر منها كمامات وماسكات وكحول خام ومعبأ ، بالإضافة إلى كانيولات وقفازات طبية وقساطر والعديد من المستلزمات الطبية المخالفة.
 
وفى محافظة كفر الشيخ ، تم ضبط مخزن أدوية به أدوية مهربة ومجهولة المصدر كما  ضبطت  كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل إحدى شركات المستلزمات الطبية بالاضافة الى مطهرات منتهية الصلاحية باحد محلات بيع المستلزمات الطبية.
 
أما محافظة الإسكندرية فقد تم ضبط العديد من المواد والمعدات الخاصة بتصنيع الكمامات بمكان غير مرخص ، كما تم ضبط به كميات من الجوانتى الطبى والسرنجات والترمومترات والقساطر والخيوط الجراحية والكمامات والمساكات الطبية واجهزة المحاليل والشق الحنجرى علاوة على عدد من الصيدليات تحتوى على أدوية مهربة وانسولين منتهى الصلاحية وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية .
 
هذا وبناء على ما سبق فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالوقائع المختلفة وتحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.
 
يأتى ذلك في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية وفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية وإستمراراً لحملات وضربات التفتيش الصيدلي علي أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري ولا سيما فى ظل أوقات الأزمات الصحية التى تعيشها البلاد.
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (1)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (2)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (3)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (4)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (5)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (6)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (7)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (8)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (9)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (10)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (11)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (12)
 
المستلزمات الطيبية المغشوشة والكمامات غير المطابقة (13)

 


هيئة الدواء

كورونا

الانسولين

مستلزمات طبية

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