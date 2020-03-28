اليوم السابع
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حملات مكثفة لرفع القمامة وتطهير الشوارع بالمحلة

السبت، 28 مارس 2020 02:50 ص
حملات مكثفة لرفع القمامة وتطهير الشوارع بالمحلة رفع تراكمات القمامة
الغربية عادل ضرة

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وجه اللواء المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى بضرورة البدء في أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة الموجودة في الشوارع والميادين بالتنسيق مع حي أول وحي ثان شملت الحملة شوارع  الترعة والبحر وبداية نعمان الأعصر ومناطق الششتاوي وسيدى عبد ربه والشون وأبو حشيش والسبع بنات والمشحمه والجلاء والزراعة كما تم رفع الأتربة من جوانب الطريق فى نطاق حي أول أسفرت عن  رفع حوالي 300 طن.

 كما تم  تعقيم و تطهير جميع الأماكن التي تم رفع القمامة منها بالإضافة إلى الشوارع و المحلات كان الدكتور  طارق رحمى محافظ الغربية ، قد قام ، بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا .

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات حيث لم يتم رصد أى مخالفات لقرار الحظر، حيث أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التى تم استثنائها من قرار الحظر.

وتفقد المحافظ عدد من قرى كفر الزيات من بينها قرية الدلجمون ، حيث فاجىء المحافظ ثلاث محال تجارية التي ينطبق عليها قرار الحظر (معرض لبيع المراتب، ومحل لبيع الهواتف المحمولة ومكتب نقل سيارات) وكانت تفتح ابوابها للجمهور فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها،كما تفقد المحافظ قرية شبرا النملة والتى لم يرصد بها اى مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.

وأشاد بالتزام أصحاب المنشات التجارية  فى مدينة كفر الزيات حيث لم يرصد خلال جولته فيها اى انتهاك لقرار الحظر.

أجرى طارق رحمى محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية  جولة تفقدية، في الميادين الرئيسية وأحياء مدينة طنطا والمنطقة اللوجستية وقرية سبرباى لمتابعة تنفيذ قرار خطر التجول.

واثني  محافظ الغربية علي الجهد الذي تبذله مديرية أمن الغربية في تنفيذ قرار الحظر، موضحا أن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة وفقا لخطة استعدادات قصوى أعدتها المحافظة.

كما أشاد المحافظ خلال جولته بوعى أبناء الغربية والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف المحافظ   بالتزام كافة المحلات التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق ، موضحا ان قرار الغلق سواء كليًا أو جزئيًا لا يسرى علي محال البقالة والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات ، مؤكدًا استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والصالات الرياضية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا .

 

 

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