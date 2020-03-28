اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:44 م
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حظر التجول بسبب كورونا فى العراق يؤخر فحص شحنة أرز من فيتنام

السبت، 28 مارس 2020 02:25 م
حظر التجول بسبب كورونا فى العراق يؤخر فحص شحنة أرز من فيتنام كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة التجارة في العراق إن فحص شحنة أرز قادمة من فيتنام في مياهه تأخر بسبب إجراءات جرى اتخاذها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد. وهذا التأخير هو أحدث مثال على مدى التأثير السلبي لإجراءات مكافحة انتشار الفيروس عالميا على سلاسل الإمدادات.

وقال زهير الجلبي المسؤول بوزارة التجارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "بسبب حظر التجول وصعوبة وصول كادر الفحص من بغداد (أرسلت) شركة تجارة الحبوب... كادر الفحص بالبصرة".

ويستمر حظر التجول على مستوى البلاد حتى 11 أبريل. وأغلقت الحدود وأوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن جهود للسيطرة على انتشار المرض.

ويقع ميناء أم قصر الرئيسي للسلع العراقية بالقرب من البصرة.

ويوجد في العراق أكثر من 450 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن وحوالي 40 حالة وفاة، لكن من المرجح أن تكون أعداد الحالات أعلى بكثير لأن مرافق الاختبار محدودة في بلد يواجه نظام الرعاية الصحية به ضغوطا بالفعل.

وقال البيان إن فريق الفحص واجه مزيدا من التأخير بسبب صعوبة الحصول على "الملابس الوقائية الخاصة".

 


العراق

فيتنام

شحنة أرز

كورونا

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