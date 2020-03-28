حبس عاطلين وضبط وإحضار متهم هارب لترويج المخدرات بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أمين حافظ مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما بكمية من المواد المخدرة، كما أمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة بضبط وإحضار المتهم الهارب .

وكان قد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بضبط عاطلين وهروب اخر بكمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

جرى إخطار العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبطه تاكسى رقم م ق ه 325 وبداخلة كلا من "م.خ"36 سنة، سائق، "ا.م"31سنة، عاطل وآخر يدعى "ا.ح" 30سنة، عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم 22 فرش حشيش ومبلغ مالى 16700 وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 254 محكوم عليهم، و15 حكما جنائيا، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 254 محكوما عليهم بإجمالى 7036 أحكام منفذة " 751 حكمًا جزئيًا و182حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6034 غرامات، وتحرير 54 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير1774مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 440 مخالفة انتظار خاطئ، 196 تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 14دراجات، وتحصيل مبلغ 49400جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد احمد سليم، تم ضبط 25قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و19 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتى بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة وقضية حجب سلع واحتكار.