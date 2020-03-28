حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 1000 فى اليونان

رويترز

أعلنت السلطات الصحية فى اليونان، رصد 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1061 حالة منذ تسجيل أول حالة فى البلاد يوم 26 فبراير

وقال سوتيريس تسييودراس ممثل وزارة الصحة إن 32 شخصا توفوا بمرض كوفيد-19 الذى يتسبب فيه الفيروس.

وفرضت اليونان حظر التجول حتى أوائل أبريل نيسان كما فرضت قيودا على تنقل الأشخاص باستثناءات قليلة. وأغلقت أيضا حدودها أمام رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك رعايا إسبانيا وإيطاليا لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير التنمية أدونيس جورجياديس في تصريحات تلفزيونية إنه سيتم تمديد إجراءات فرض القيود إلى ما بعد السادس من أبريل لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقالت وزارة إدارة الأزمات إن اليونان أوقفت جميع الرحلات الجوية من هولندا حتى 15 أبريل.