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حاكم نيويورك: تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية بالولاية إلى يونيو المقبل

السبت، 28 مارس 2020 07:27 م
حاكم نيويورك: تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية بالولاية إلى يونيو المقبل نيويورك
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، قرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية في الولاية من أبريل إلى يونيو المقبل بسبب فيروس كورونا. وارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية إلى 728 شخصاً والإصابات تصل إلى 52318 حالة.

 

وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على إقامة أربع مستشفيات مؤقتة في مسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم وسائل الإعلام التى تنشر شائعات وتبنى قصصها على مصادر مجهولة، بما يجعل أخبارها مجرد روايات زائفة، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة الكشف عن المصادر التى تنقل عنها المعلومات، لافتًا إلى أن أحد الأسباب التى جعلت الأخبار الزائفة منتشرة للغاية هو أن "الصحفيين" الفاسدين يبنون قصصهم على المصادر التى يختلقونها.

 

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت: "الكثير من وسائل الإعلام فى لامستريم تكتب وتبث القصص بالحقائق المختلقة والخاطئة عن علم.. إنهم يفعلون ذلك عن طريق اقتباس مصادر لم تسمها ببساطة وغير موجودة.. هؤلاء أناس خطرون وفاسدون للغاية، وسوف يفعلون أى شىء للفوز.. تسمية المصادر الخاصة بك!".


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