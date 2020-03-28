اليوم السابع
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جولة تفقدية للسكرتير العام المساعد للسويس لمتابعة الأسواق والمرافق العامة .. صور

السبت، 28 مارس 2020 03:55 م
جولة تفقدية للسكرتير العام المساعد للسويس لمتابعة الأسواق والمرافق العامة .. صور جولة تفقدية للسكرتير العام المساعد للسويس
السويس – السيد فلاح

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قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، بجولة تفقدية اليوم بدأت بزيارة لسوق السويس النموذجي للجملة بالمثلث لمتابعة حركة البيع والشراء والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها إدارة الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة المرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأكد "سعداوي"، علي مدير عام الأسواق باستكمال أعمال التطهير والتعقيم وتكثيف أعمال النظافة داخل السوق بالتنسيق مع حي فيصل وحي الأربعين من خلال زيادة معدات وسيارات النظافة .

واستكمل السكرتير العام المساعد للسويس، جولته إلي مساكن السادات وكفر حودة بحي الأربعين للوقوةف علي أعمال الصيانة التي تتم بمحطة صرف صحي كفر حودة، مؤكدًا علي مسئولي الشركة القابضة والعاملين بالمحطة سرعة تشغيل المحطة لسحب مياه الصرف مياه الصرف الصحي بالمنطقة، مكلفًا حي الأربعين بالتنسيق مع باقي الأحياء والشركة القابضة  للصرف الصحي سرعة توفير سيارات كسح لسحب المياه المتراكمة بشوارع منطقة الباسل وحودة والسادات لحين تشغيل المحطة .

كما أكد "سعداوي"، علي حي الأربعين رفع التركمات القمامة من شوارع مجمع المدارس والباسل وعلي جانب الترعة بالتنسيق مع حي الجناين، وفي الجولة أكد سعداوي علي مدير الري باتخاذ كل الإجراءات للحفاظ علي منسوب المياه وتكثيف أعمال النظافة أمام مداخل محطات المياه .

رافق السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، في الجولة كلًا من العميد علاء إسماعيل مديرعام الأسواق وفاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل وعالية فريد، رئيس حي الجناين والمهندس حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة لفرع السويس والضبع ناشد مدير الأزمات وعمروسعيد، مدير الري وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس حي الأربعين ومحمد سامح، مدير الشئون القانونية ومحمد أمام، مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين ومسئولي المرافق والنظافة بحي الأربعين ومسئولي حي الجناين.

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