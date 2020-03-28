جهاز 15 مايو يطلق مبادرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن إطلاق مبادرة بعنوان"هنكمل بعض" لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأضاف المهندس السيد همام: ستتواجد منافذ البيع بالمجاورات 6 ، 28 ، 32 بالمدينة، حيث تأتى المبادرة فى إطار الدور المجتمعى لجهاز مدينة 15مايو، وبمشاركة جميع شباب وأبناء مدينة ١٥ مايو ومجلس أمناء المدينة، لتوفير السلع الغذائية والخضراوات لسكان المدينة بأسعار الجملة وبجودة عالية.
وقال رئيس الجهاز، إن المبادرة ستساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية في حال حدوثها، وذلك في ضوء القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالباً سكان المدينة بعدم الاستجابة لأي دعوات من شأنها إعطاء فرصة لاستغلال التجار أو غيرهم.
وأعلن رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو فى وقت سابق، عن توفير 12 سيارة أجرة لنقل المواطنين من أمام مقر جهاز المدينة، مروراً بامتداد المدينة، حتى مناطق الإسكان الاجتماعى وتشمل (50 فداناً - 90 فداناً - 120 فداناً - 290 فداناً)، وذلك تيسيراً على المواطنين.
وأضاف المهندس السيد همام، أنه تم إتاحة السيارات كتجربة جديدة لربط أنحاء المدينة ببعضها البعض، ولدراسة إمكانية زيادة أعدادها فى حال زيادة الطلب على تلك السيارات، وكذا تيسيراً على المترددين على مقر الجهاز لقضاء الخدمات المتنوعة، مشيراً إلى المتابعة الدورية للسيارات التى تم إتاحتها لعدم العدول عن خطوط السير المخصصة لكل سيارة، وكذا اختيار أفضل الخطوط التى تتماشى مع رغبة المواطنين وخاصة مناطق الإسكان الاجتماعى.
وأضاف: جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة، ولا سيما وسائل المواصلات المناسبة، وذلك فى إطار النهوض بمدينة 15 مايو لتكون فى مقدمة مدن الجيل الأول.
كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.
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