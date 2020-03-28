اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: أسوان تتصدر محافظات الصعيد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م
جهاز الإحصاء: أسوان تتصدر محافظات الصعيد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات رسمية توزيع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية بمحافظات الوجه القبلي في عام 2017، أن محافظة أسوان تتصدر محافظات الوجه القبلي التي تتمتع بأكبر استفادة أو اشتراك في التأمينات الاجتماعية بين المحافظات الأخرى بنسبة 21%، يليها محافظة الأقصر بنسبة 19%، محافظة أسيوط بنسبة 17.4%، بينما كانت محافظتي الفيوم وبني سويف أقل نسب مستفيدين أو مشتركين في التأمين الصحي بواقع 15.4%.
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الخدمات الصحية في إقليم الوجه القبلي، حيث بلغ عدد المستشفيات نحو 448 مستشفى، أكثر من ثلث هذا العدد يوجد في محافظة الجيزة بنحو 154 مستشفى، بينما تعتبر محافظتي الأقصر والفيوم من أقل المحافظات التي يتوافر بها مستشفيات، والذي بلغ عددهم 20،14 مستشفى فقط على التوالي.
 
أما بالنسبة للمراكز الصحية لمحافظات الوجه القبلي، فقد بلغ عددها للحضر نحو 288 مركز صحي، وتشمل "مكاتب صحة، العيادات الشاملة، مركز رعاية الأطفال، مركز حضري، مركز طب أسرة"، وتمثل مراكز طب الأسرة أعلى عدد بواقع 111 مركز على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، وحازت محافظة الجيزة على أعلى عدد لمراكز طب الأسرة، 33 مركز، يليها محافظة الأقصر ثم محافظة قنا، "18،24"، مركز طب أسرة على التوالي، ويليها مكاتب الصحة 95 مكتب على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، ثم مراكز رعاية الطفل 41 مركز رعاية، يليهما المراكز الحضرية والعيادات الشاملة" 19،22 عيادة شاملة".

جهاز الإحصاء

الإحصاء

التامينات الاجتماعية

محافظة اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة