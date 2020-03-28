جهاز الإحصاء: أسوان تتصدر محافظات الصعيد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات رسمية توزيع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية بمحافظات الوجه القبلي في عام 2017، أن محافظة أسوان تتصدر محافظات الوجه القبلي التي تتمتع بأكبر استفادة أو اشتراك في التأمينات الاجتماعية بين المحافظات الأخرى بنسبة 21%، يليها محافظة الأقصر بنسبة 19%، محافظة أسيوط بنسبة 17.4%، بينما كانت محافظتي الفيوم وبني سويف أقل نسب مستفيدين أو مشتركين في التأمين الصحي بواقع 15.4%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الخدمات الصحية في إقليم الوجه القبلي، حيث بلغ عدد المستشفيات نحو 448 مستشفى، أكثر من ثلث هذا العدد يوجد في محافظة الجيزة بنحو 154 مستشفى، بينما تعتبر محافظتي الأقصر والفيوم من أقل المحافظات التي يتوافر بها مستشفيات، والذي بلغ عددهم 20،14 مستشفى فقط على التوالي.

أما بالنسبة للمراكز الصحية لمحافظات الوجه القبلي، فقد بلغ عددها للحضر نحو 288 مركز صحي، وتشمل "مكاتب صحة، العيادات الشاملة، مركز رعاية الأطفال، مركز حضري، مركز طب أسرة"، وتمثل مراكز طب الأسرة أعلى عدد بواقع 111 مركز على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، وحازت محافظة الجيزة على أعلى عدد لمراكز طب الأسرة، 33 مركز، يليها محافظة الأقصر ثم محافظة قنا، "18،24"، مركز طب أسرة على التوالي، ويليها مكاتب الصحة 95 مكتب على مستوى حضر محافظات الوجه القبلي، ثم مراكز رعاية الطفل 41 مركز رعاية، يليهما المراكز الحضرية والعيادات الشاملة" 19،22 عيادة شاملة".