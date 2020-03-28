جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

كتبت: نهال طارق

بعد أقل من 24 ساعة على ضغوط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتلويحه بقانون الإنتاج الدفاعى، لإرغام شركتى جنرال موتورز وفورد، على إنتاج أجهزة تنفس صناعى للمساهمة فى مكافحة وباء كورونا فى الولايات المتحدة، أعلنت جنرال موتورز تحويل أحد مصانعها لقطع غيار السيارات لإنتاج المعدات الطبية اللازمة.



وقالت الشركة، إنها اتفقت مع "لايف سيستم" على تخصيص أحد مصانعها فى ولاية إنديانا الأمريكية لبدء تصنيع أجهزة التنفس الصناعى، وفقا لتقرير سي إن بي سي الأمريكية.



وأعلنت جنرال موتورز عن خطوتها بعد انتقادات الرئيس ترامب لمصنعي السيارات لعدم التحرك بسرعة كافية لإنتاج أجهزة التنفس التي لها دور كبير في إنقاذ حياة المرضي بفيروس Covid-19.



يذكر أن ترامب قال انه سيلجأ الي قانون النتاج الدفاعي لإجبار الشركات على إنتاج المعدات اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي.



وقالت جنرال موتورز وفينتيك في اشنطن إن المسئولين "يعملون على مدار الساعة لتلبية الحاجة الملحة لمزيد من أجهزة التنفس الصناعي" ، مشيرين إلى الجهود لبدء الإنتاج في مصنع كوكومو التي بدأت بالفعل وفقا لبيان جنرال موتورز التي اضافت فيه انها تتبرع بمواردها بسعر التكلفة.



وربما تكون الشراكة بين جنرال موتورز وفينتيك بمثابة مقدمة لاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي. وقالت مصادر مطلعة الى سي إن بي سي إن جنرال موتورز جاهزة لبدء إنتاج أجهزة التنفس الصناعي ولكنها تنتظر الموافقة التنظيمية وقد يتم الإعلان عن صفقة في اقرب وقت.



في وقت سابق من يوم الجمعة ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جنرال موتورز و Ventec Life Systems ، التي تشارك معها في بناء مثل هذه الإمدادات ، أرادت أكثر من مليار دولار من ضمنها مئات الملايين مقدمًا لجنرال موتورز لإعادة تجهيز مصنع لقطع غيار السيارات في كوكومو ليكون مناسبا لصناعة الاجهزة الطبية.



وقالت الشركتان إن شركة صناعة السيارات ونقابة عمال السيارات المتحدة ستستدعي ما يقدر بنحو 1000 عامل أمريكي لتوسيع نطاق إنتاج اجهزة التنفس لوحدات العناية المركزة على الفور حيث إنهم يتوقعون أن يصنعوا أكثر من 10000 جهاز شهريًا.



ووفقا لبيان صدر عن الشركة فقد قامت قاعدة التوريد العالمية ل Ventec و GM بتطوير خطط مصادر لأكثر من 700 قطعة مطلوبة لبناء ما يصل إلى 200.000 من أجهزة التنفس الصناعي من نوع VOCSN.



وبحسب التقرير ستبدأ جنرال موتورز في تصنيع الأقنعة الجراحية التي تم الموافقه عليها من قِبل إدارة الأغذية والادوية الامريكية (FDA) مشيرة الى إن الإنتاج سيبدأ الأسبوع المقبل وفي غضون أسبوعين سيصل إلى 50.000 قناع في اليوم، مع إمكانية زيادته إلى 100.000 في اليوم.