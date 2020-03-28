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جمارك بورسعيد تضبط محاولتى تهريب جلود حمير وخيار البحر وملابس جاهزة.. صور

السبت، 28 مارس 2020 09:37 م
جمارك بورسعيد تضبط محاولتى تهريب جلود حمير وخيار البحر وملابس جاهزة.. صور محاولتى تهريب جلود حمير وخيار البحر بجمارك بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب، بالتنسيق مع الإدارة العامة الصادر برئاسة محمد السماحى، مدير عام جمارك الصادر وإدارة البحث الجنائى من ضبط محاولتى تهريب لكمية من جلود الحمير المحظور تصديرها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة وخيار البحر المحظور تصديره أو الاتجار فيه أو تداوله عالميًا، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالإنقراض "سايتس" وقانون البيئة ق رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وقوانين حماية الحياة البحرية وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

 

فى المحاولة الأولى وبناءً على معلومات سرية بوجود أصناف مخالفة المستندات المقدمة ضمن مشمول الحاوية 40 قدم رقم 1627810 GNSU ٤، قدم بيان جمركي رقم 143 لسنة 2029 بإسم شركة "ث. ب" ومشموله عبارة عن 1148 شيكارة ملح طعام بوزن 28.700 طن مصدرة إلى الصين.

 

وتم العرض علي حهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود صلاح، مسئول الفحص تحت إشراف أحمد محمد شوره، مدير إدارة الإشعاع فتم تأكيد الإشتباه.

 

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة من سامي السيد عبد الفتاح، مدير إدارة الحركة وحامد العملاوى، مدير الحركة محمود ممدوح، مأمور الحركة وعمر سمير ومحمد عبد الرازق مأمورى التعريفة وعلى صابر، مدير التعريفة وممدوح مصطفى وطارق مرسال ومحمد كمال هلال مكافحة تهريب، حيث تبين وجود 20 جوال بهم 680 كيلو خيار بحر و165 قطعة جلد حمير.

 

فى جانب آخر، وأثناء العمل بالإدارة العامة المنافذ الجمركية برئاسة علاء السيد والسيد حسن مدير إدارة المنافذ حاول "ص. م. ص" سائق السيارة رقم "ط ب ر 4718" اقتحام الشادوف بمنفذ الجميل الجمركى فتعطلت السيارة ولاذ السائق بالفرار تاركًا سيارته وبطاقته ورخصته.

 

وبتفتيش السيارة تبين وجود حوالي 9 دستة بنطلونات جينز منشأ أجنبى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

 

وقرر يسرى رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى والتحفظ علي المضبوطات.

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