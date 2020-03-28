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جامعة بنها فى ساعة الأرض.. إطفاء الإضاءة فى جميع الكليات

السبت، 28 مارس 2020 10:07 م
جامعة بنها فى ساعة الأرض.. إطفاء الإضاءة فى جميع الكليات جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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شاركت جامعة بنها مساء اليوم السبت، في الاحتفال بـ"ساعة الأرض" تزامنا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس كل عام.

وقالت الدكتورة رندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم إطفاء الإضاءة بكافة منشآت الجامعة سواء مبنى الإدارة الرئيسى أو الكليات ما عدا المستشفيات الجامعية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء اليوم.

وأضافت رندا أن مصر تشارك في الحدث السنوي العالمي ساعة الأرض للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إقناع الدول بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتقليل الانبعاث الحراري

كما وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ6 شهور الماضية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 ألف جنيه لمكافآت وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية، مشيرًا إلى أن الحوافز تغطى أكثر من 250 بحثا منشورا فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دوليا.

وأكد الجيزاوى، حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

كما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك لجهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "السعيد"، إن المكافأة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والامتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى، لدورهم الفعال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أى حالات فى اى وقت دون توقف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التى تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.


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