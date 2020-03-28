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تونس تنشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفى الحظر الصحى بسبب كورونا.. فيديو

السبت، 28 مارس 2020 09:39 ص
تونس تنشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفى الحظر الصحى بسبب كورونا.. فيديو ربوت مدرع
كتب محمد جمال

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لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفى الحظر الصحى بسبب كورونا، وفقا لقناة العربية، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد إصابات الفيروس في تونس إلى 227 حالة.

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 200 بعد تسجيل 27 حالة جديدة.

أعلن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار نحو 104 ملايين دولار لاقتناء مخزون استراتيجى من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر القادمة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة.
 
وأعرب الفخفاخ خلال تفقده، مقر الصيدلية المركزية يرافقه وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي- عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحى العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة.
 
وتفقد رئيس الوزراء التونسى المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، واطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية، مشيدا بجهود القائمين على الصيدلية المركزية ودورها المركزى كمرفق عام فى مجابهة أزمة الكورونا.
 
و كان رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، قد أعلن، يوم الأربعاء الماضى، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتى تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".
 
وأفاد الفخفاخ، فى تصريح إعلامي، بأن هذه الهيئة ستتولى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتى يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إنشائها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس فى كل جهات البلاد".
 
وأكد الفخفاخ، أن الهيئة ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحى التام الذى أقره مجلس الأمن القومى كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحى الذاتى الذى تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما.
 

ربوت مدرع

تونس

كورونا

فيروس كورونا

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