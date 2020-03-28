اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 02:21 م
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تموين الوادي الجديد طرح كميات من البطاطس والخضروات بأسعار مخفضة

السبت، 28 مارس 2020 02:20 م
تموين الوادي الجديد طرح كميات من البطاطس والخضروات بأسعار مخفضة صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن المهندس صلاح السيد،  مدير عام التموين بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن ، أما عن ارتفاع اسعار الخضار الايام الماضية كانت الاسعار مرتفعة بأنحاء الجمهورية،  وذلك لتدافع المواطنين علي شرائها ولا يقتصر الارتفاع عل الوادي الجديد فقط مؤكدا على أن المحافظة تدخلت للحد من ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة بعد أن ارتفعت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية مناشدا المواطنين بعدم التكالب والتزاحم على المحلات

ولفت صلاح، الي طرح وبيع كميات كبيرة من البطاطس بمدينة الخارجة وبأسعار مخفضة  مؤكدا أن تزاحم المواطنين على محلات الخضر والفاكهة بشكل مبالغ فيه أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير ، مضيفا أن المحافظة طرحت كميات من الخضر عن طريق سيارات التموين للخروج من هذه الأزمة.

وكانت منافذ ومحلات بيع الخضروات والفاكهة بمحافظة الوادى الجديد شهدت تكدسا شديدا من المواطنين عليها للتسابق على شراء مستلزماتهم وسط ظفرة غير متوقعة فى ارتفاع الاسعار فى ظل تزايد القوة الشرائية على أصحاب المحلات ومنافذ البيع وهو ما تسبب فى تكدس عشرات المواطنين علىها على الرغم من التحذيرات الشديدة من الاجهزة التنفيذية بعدم تجمع المواطنين فى أية اماكن عامة أو فى الاسواق تجنبا لعدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وناشد عدد كبير من المواطنين الاجهزة التنفيذية وخاصة قطاع التموين بضرورة التدخل لضبط الاسعار التى ارتفعت بصورة مفاجئة وهو ما اعتبره المواطنون بداية أزمة حقيقية سوف تضرب أسواق المحافظة وهو ما يستدعى التدخل الفورى لتنظيم أعمال البيع والشراء ومنع ظاهرة التكدس على المنافذ .

ومن جانبه قال معاذ عبد الريحم مدير ادارة التفتيش والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة فى تصريح خاص أن سبب ارتفاع بعض السلع هو دخولها فى نهاية الموسم بجانب زيادة القوة الشرائية بصورة مفاجئة واقدام عدد كبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة دون اعتبار لفوارق الاسعار وهو ما يؤثر على باقى المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على شراء سوى احتياجاتهم اليومية مؤكدا على أنه سيتم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملات مكبرة على الاسواق ومنافذ البيع لتنظيم حركة البيع والشراء وضبط الاسعار وتحرير محاضر وفرض عقوبات مشددة على التجار الذين يقومون برفع الاسعار استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة .

 

 


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