تمديد حظر التجوال فى محافظة نينوى العراقية لـ 11 أبريل لمكافحة كورونا

بغداد (أ ش أ)

قررت السلطات المحلية فى محافظة نينوى العراقية اليوم السبت، تمديد حظر التجوال فى المحافظة إلى 11 أبريل المقبل، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال رئيس خلية الأزمة بالمحافظة نجم الجبوري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "القرار يشمل غلق المنافذ بشكل كامل طيلة مدة الحظر".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع المجموع الكلي للمصابين إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد والحالة الثانية في البصرة فيما تم تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة بواقع حالتين في النجف وأربع حالات في السليمانية وحالة بكل من كربلاء وواسط والديوانية.

وكانت سلطة الطيران المدنى العراقى، أكدت استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل ، استناداً لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة فى العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت، إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي والدبلوماسية والصليب الاحمر والهلال الاحمر ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية.

وأشار جاسم إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد لمنع تفاقم الأزمة الوبائية ولحماية المسافرين وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

من جانب أخر ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﻛﺭﺩﺳﺘﺎﻥ العراق، اليوم ﺍﻟﺴﺒﺖ، تسجيل ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟﻰ 121 ﺇﺻﺎﺑﺔ.