تعليم المنيا: تعميم تجربة البث المباشر على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة

وقال عزب، إن مديرية التربية والتعليم بالمنيا سوف تبدأ من يوم 29 مارس حتى يوم 2 أبريل تعميم البث المباشر لطلاب الصف الثالث الثانوى من خلال الإدارات التعليمية، مضيفا أن كل إدارة سوف تقوم بالبث التفاعلي المباشر عن طريق نخبة من المعلمين المتميزين بكل إدارة تعليمية يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم، ولفت إلى أن أكواد البث الخاص بالإدارات التعليمية للمرحلتين الثانوية والاعدادية تم توزيعها على الإدارات التعليمية.

وأكد أن دور أخصائى تكنولوجيا التعليم بمقرات البث المباشر فى الإدارات التعليمية فنى، بحيث يقوم بتشغيل الجلسة التعليمية وضبط إعدادات الصوت والصورة للبرنامج، وإعدادات دخول المشاركين من الطلاب على البث المباشر، سواء كان من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب أو التليفون المحمول.

وطالب عزب كل معلم يقوم بتقديم البث المباشر تجهيز المادة التعليمية باستخدام أحد برامج العروض التقديمية ليقوم بمشاركتها مع طلابه أثناء البث المباشر مع إمكانية استخدام السبورة البيضاء الموجودة فى غرفة البث.

وأكد أنه على قسم التطوير التكنولوجى للإدارات التعليمية بالإشراف اليومي على قاعات البث المباشر لتقديم الدعم الفني الأخصائيين المتواجدين، وقال إنه يمكن لأى طالب فى المرحلة الثانوية الدخول على البث المباشر باستخدام أى كود من الأكواد المنشورة دون التقيد بأداته المقيد عليها.