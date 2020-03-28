اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنيا: تعميم تجربة البث المباشر على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة

السبت، 28 مارس 2020 03:00 ص
تعليم المنيا: تعميم تجربة البث المباشر على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية، تعميم تجربة البث المباشر على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث سيكون هناك بث مباشر لعمل مراجعات للدروس المشروحة للطلاب، وذلك بدأ من يوم الأحد القادم.

 

وقال عزب، إن مديرية التربية والتعليم بالمنيا سوف تبدأ من يوم 29 مارس حتى يوم 2 أبريل تعميم البث المباشر لطلاب الصف الثالث الثانوى من خلال الإدارات التعليمية، مضيفا أن كل إدارة سوف تقوم بالبث التفاعلي المباشر عن طريق نخبة من المعلمين المتميزين بكل إدارة تعليمية يستطيع الطالب فيها التفاعل مع المعلم، ولفت إلى أن أكواد البث الخاص بالإدارات التعليمية للمرحلتين الثانوية والاعدادية تم توزيعها على الإدارات التعليمية.
 
 
وأكد أن دور أخصائى تكنولوجيا التعليم بمقرات البث المباشر فى الإدارات التعليمية فنى، بحيث يقوم بتشغيل الجلسة التعليمية وضبط إعدادات الصوت والصورة للبرنامج، وإعدادات دخول المشاركين من الطلاب على البث المباشر، سواء كان من خلال الكمبيوتر أو اللاب توب أو التليفون المحمول.
 
 
وطالب عزب كل معلم يقوم بتقديم البث المباشر تجهيز المادة التعليمية باستخدام أحد برامج العروض التقديمية ليقوم بمشاركتها مع طلابه أثناء البث المباشر مع إمكانية استخدام السبورة البيضاء الموجودة فى غرفة البث.
 
 
وأكد أنه على قسم التطوير التكنولوجى للإدارات التعليمية بالإشراف اليومي على قاعات البث المباشر لتقديم الدعم الفني الأخصائيين المتواجدين، وقال إنه يمكن لأى طالب فى المرحلة الثانوية الدخول على البث المباشر باستخدام أى كود من الأكواد المنشورة دون التقيد بأداته المقيد عليها.

 


اخبار المحافظات

اخبار مصرية

مديرية التربية والتعليم

برامج تعليمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة