تعليم الغربية : تنفيذ خطة التطهير وقياس درجات الحرارة للعاملين بجمعية رعاية الطلاب

من ناحية أخرى، تم تطهير المبانى المشاركة والمجاورة مع ديوان مديرية التربية والتعليم، حيث تم تطهير مديرية الصحة بالغربية ، ومديرية الضرائب العقارية ، وعلي هامش عمليه التطهير تم متابعة قياس درجات الحرارة بواسطة جهاز الاشعة تحت الحمراء لجميع العاملين المتواجدين بالجمعية والمديريات المذكورة.

من ناحيه أخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهات عاجله لرؤساء المدن والاحياء بتغليظ العقوبات علي اصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، لـ10 آلاف جنيه، وسحب التراخيص لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر الجزئي من السابعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي.

كما شدد المحافظ علي تكثيف المرور علي اصحاب هذه المنشآت ومحاسبة كل من يخالف التعليمات بسحب تراخيصه فورا وتحرير محاضر لهم حتي يكونوا عبره لغيرهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ علي التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة أمام المحلات لوضع المخلفات بها، وتحرير غرامات فوريه للمخالفين.