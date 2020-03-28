تعقيم شوارع ومنازل مركز باريس بالوادى الجديد بعد بدء وقت الحظر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

بدأت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، في الساعة الاولي من تنفيذ قرار حظر التجوال، في تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز وأكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، انطلاق حملات مدعومة بسيارات محمل عليها محركات رش مواد مطهرة لتعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين وواجهات المحلات التجارية والمصالح الحكومية والمنشئات العامة والمنازل بمدينة باريس.

أضاف كمال، أنه جرى دعم الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز بمحركات رش ومواد تطهير وتعقيم لرش منازل ومنشئات عامة وخدمية بهذه القري الفترة الحالية.

وكانت المحافظة بدأت بداية الأسبوع الماضي، في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 )، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.