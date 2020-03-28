اليوم السابع
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تعرف على منافذ المجمعات الاستهلاكية بعد طرح لحوم طازجة بسعر 85 جنيه للكيلو

السبت، 28 مارس 2020 11:11 ص
تعرف على منافذ المجمعات الاستهلاكية بعد طرح لحوم طازجة بسعر 85 جنيه للكيلو لحوم التموين
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيه للكيلو والمجمدة بسعر 63 جنيه.

وتنتشر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لتوفير اللحوم  في محافظات مصر وعددها ما يقرب من 1250 منفذ تطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم.

تطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ شركة الأهرام الاستهلاكية بمحافظتى الجيرة والقاهرة

منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة القاهرة

منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الاسكندرية

منافذ الشركة المصرية لتجارة الحملة بمحافظات الوجه القبلى

 منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظات الوجه البحرى

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة وذلك فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق

وشدد المصيلحي على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة مؤكدا على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

كما تطرح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة تقرب من 25 طن فى منافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، وكذلك توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية كما تقوم الشركة العامة للجملة بتوفير المنتجات فى محافظات الوجه البحرى.

 

 

 

 

 


التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

اللحوم

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اخبار مصرية

لحوم التموين

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