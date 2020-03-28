اليوم السابع
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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 28 مارس 2020 09:18 م
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثامن على التوالى، بحجم تداول 18.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، تلاه "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 27.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 203.8 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 56.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 162.9 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 13.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 162.3 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 17.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 144.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 24 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 130.6 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 88.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 95.4 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 101 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 80.6 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 79.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.7 مليون جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 9912.98 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 14.15% عند مستوى 959.42 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 11.4% مغلقًا عند مستوى 1036.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.66% مغلقًا عند مستوى 11280.27 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 7.63% ليصل إلى مستوى 626.48 نقطة.
 
وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 35.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 257.8 مليار جنيه إلى 282.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 153.4 مليار جنيه إلى 163.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6.9%.
 

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