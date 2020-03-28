اليوم السابع
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تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول القانونى حال احتفاظه بأوراق عمله بطريقة غير مشروعة

السبت، 28 مارس 2020 01:19 م
تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول القانونى حال احتفاظه بأوراق عمله بطريقة غير مشروعة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن المادة (6) من لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام ، نصت علي أن (يقوم مدير الإدارة القانونية على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعى في توزيع العمل على الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفاءته .
 
جاء ذلك في حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزاعى بصندوق الأراضي بوزارة الزراعة بعقوبة اللوم ، لارتكابه مخالفات تمس المصلحة المالية للدولة . 
 
وثبت للمحكمة قعود المسئول عن مباشرة 7 قضايا برغم مسئوليته عنها ، و عدم نهوضه بالأعباء القانونية الموكولة إليه بالشكل الأمثل ، وترك عدد 65 قضية دون قيامه بتوزيعها على المحامين لمباشرتها قرابة (16) شهراً هي فترة بقاء تلك الملفات دون توزيع على الرغم من المخاطر المحيطة بذلك من فوات مواعيد طعن أو مباشرتها ، وعقب تشكيله لجنة لحصر القضايا الخاصة بالصندوق وتوزيعها ، ظلت القضايا بحوزته ووضعها في الدولاب الخاص به . 
 
جاء ذلك في حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بإحدي هيئات الإصلاح الزاعى بوزارة الزراعة ، بعقوبة اللوم ، لارتكابه مخالفات تمس المصلحة المالية للدولة . 
 
ورأت المحكمة أن المسئول أخل بواجبات وظيفته والمهام الموكولة إليه بدقة وأمانة ، فحق عليه الجزاء وفاقاً لما اقترفه من أثم ، ولم تقتنع المحكمة بمبرراته الواهية ، والتي قصد من ورائها التنصل من المسئولية التأديبية .
 
 

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قانوني

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