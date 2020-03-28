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تعرف على آلية الحكومة لصرف المعاشات لشهر أبريل فى 5 معلومات

السبت، 28 مارس 2020 04:49 م
تعرف على آلية الحكومة لصرف المعاشات لشهر أبريل فى 5 معلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلنت الحكومة إنه تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل.
 
ونرصد فيما يلى آلية هذا التوزيع ..
 
 
-أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة       ( 1,2,4) من شهر ابريل
 
 
 -أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر أبريل.
 
 
-أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9ابريل .
 
-اعتبارا من يوم الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .
 
- مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر.
 
 

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