اليوم السابع
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تعديات أثناء حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدى على 520 متر أرض دولة غرب الأقصر

السبت، 28 مارس 2020 09:23 م
تعديات أثناء حظر التجوال.. إزالة 5 حالات تعدى على 520 متر أرض دولة غرب الأقصر إزالة تعديات خلال حظر التجوال غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، مساء اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ الحملة بإزالات بمنطقة حوض الرمال بعد قيام مواطنين بالتعدي على أراضى أملاك الدولة، وذلك أثناء ساعات حظر التجوال.

وشارك فى تلك الحملات كلا من مصطفي جبريل وحجازي النحاس نائبى رئيس المركز، وعلاء محمد نور رئيس قرية البعيرات، حيث قاموا بإزالة التعديات في المهد، مما أسفر عن إزالة 5 حالات تعدى على مساحة 520 متر وبيارة بالأرض الزراعية، كما تم ايقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرية البعيرات ومصادرة مواد البناء عقب قيام مواطن بشد أعمدة تمهيداً للقيام بصب أعمدة الدور الأول وتم التحفظ علي مواد البناء، ويأتي ذلك في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على أراضى الدولة.

وكانت قد شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، تجمع عدد من الباعة والمواطنين لإقامة فعاليات "سوق الثلاثاء" الأسبوعى لبيع السلع والمواشى وغيرها للمواطنين، وذلك بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء و محافظ الأقصر بإلغاء التجمعات والأسواق الأسبوعية، ضمن الخطط الوقائية والإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمصر.

وإنطلق على الفور رجال مجلس مدينة القرنة للسيطرة على الوضع وإلغاء السوق الأسبوعى، وتم البدء فعلياً منذ دقائق فى إلغاء السوق لمخالفة البائعون والأهالى لقرار محافظ الأقصر الصادر مؤخراً، وجاءت تلك الحملات تنفيذاً لقرار إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة اليوم، عقب ظهور عدد من الأسواق المخالفة وضرورة تطبيق القرار عليها بكل قوة.

تعديات أثناء حظر التجوال بغرب الأقصر
تعديات أثناء حظر التجوال بغرب الأقصر

 

حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالقرنة
حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالقرنة

 


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