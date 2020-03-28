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تضامن المنوفية: 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب بحادث حريق شقة قويسنا

السبت، 28 مارس 2020 08:59 ص
تضامن المنوفية: 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب بحادث حريق شقة قويسنا حريق شقة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المحاسب منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، أنه سيتم صرف 10 آلاف جنيه لأسرة الطفل المتوفى "عبد الله .م.ش " وشقيقته فريدة، و 5 آلاف لشخص مصاب أثناء محاولته إنقاذ طفل وشقيقته لقيا مصرعهما بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فى حريق هائل بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق .

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم صرف المبالغ المذكورة سلفا من مؤسسة التكافل بالوزارة اليوم  .

وكان طفل وشقيقته بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد لقيا مصرعهما فى حريق هائل بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد من نشوب حريق بشقة بالطابق فى عقار مكون 4 طوابق بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

على الفور أنتقل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء علاء السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق الذى نتج عنه مصرع كلا عبد الله .م ش 7 سنوات، وشقيقته فريدة 5 سنوات، نتيجة الاختناق من الحريق، كما أصيب أحد الأفراد أثناء محاولته إنقاذهم ،وتم نقلهم إلى المستشفى ،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 


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