اليوم السابع
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تشميع 5 محال بالشرقية وتطبيق الغرامة عليهم لعدم إلتزامهم بقرار مجلس الوزارء

السبت، 28 مارس 2020 11:43 ص
تشميع 5 محال بالشرقية وتطبيق الغرامة عليهم لعدم إلتزامهم بقرار مجلس الوزارء أمن الشرقية أثناء تنفيذ قرارات الحظر
الشرقية -فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية، بمدينة ومركز بلبيس،بمحافظة الشرقية، أمس، بتشميع 5 محال تجارية بنطاق المركز، وفرض غرامة عليهم 4000 جنيه، وذلك لعدم إلتزامهم بقرارات مجلس الوزارء بغلق كافة المحال التجارية يومي الجمعة والسبت.

أثناء مرور الأجهزة التنفيذية بمديرية بلبيس برئاسة اللواء سامي علام، رئيس مجلس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، برئاسة العميد أيمن الفقي، تم مشاهدة محل جزارة ومحل كاوتش و3 محال تجارية لبيع الموبيلات غير ملتزمة بقرار الغلق، فتم تشميعها وإتخاذ إجراء ضدها وفرض غرامة مالية قدرها 4000 جنيه.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارا .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات دوله رئيس الوزراء وملتزمة بتطبيق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

 

ناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية والتى من شانها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامه و حياه المواطنين.


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