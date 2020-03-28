تسجيلات سرية تكشف كيف قدم وزير الصحة التركي الرعاية الصحية لممولي تنظيم القاعدة

كتب: أحمد جمعة

كشف موقع نورديك مونيتور السويدى عن تسجيلات صوتية تثبت تقديم وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه الرعاية الصحية لممولى تنظيم القاعدة وهو المدعو ياسين القاضى المدرج على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة بحق تنظيم القاعدة، وأفراد أسرته في تركيا.

وأشار الموقع إلى إطلاعه على وثائق تثبت تلقى حسن دوغان، رئيس موظفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكالمة طارئة من أسامة قطب، ابن شقيق القيادي الإخواني الراحل سيد قطب، في مايو 2013. طلب قطب، بالنيابة عن القاضي، من مساعد أردوغان اتخاذ الترتيبات اللازمة لعلاج عم القاضي محمد عمر الزبير في المستشفى.

قام القاضي بتمويل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية الأخرى من خلال تحويل الأموال من خلال "الجمعيات الخيرية" ووجهات أخرى تجارية، وفقا لمقال في مجلة فوربس في يناير 2008.

وقال قطب عبر الهاتف إن القاضي يرغب في إحضار عمه محمد عمر زبير وقريب آخر لتركيا لتلقي العلاج في مستشفيات ميديبول وطلب مساعدة دوغان لتسهيل الإجراءات الرسمية في تركيا. كما طلب قطب المساعدة في علاج والدته وخالته في نفس المستشفى.

وذكر دوغان أنه سيتصل برئيس مجموعة ميديبول الصحية، وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، لتسهيل دخول هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى.