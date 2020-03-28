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تركى آل الشيخ: ماليش علاقة بانتقال أى لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال لاعبيين

السبت، 28 مارس 2020 10:20 م
تركى آل الشيخ: ماليش علاقة بانتقال أى لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال لاعبيين تركي آل الشيخ
كتب آسر أحمد

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حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيثة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على نشر منشور، عبر مختلف حساباته الشخصية، لتوضيح عدم علاقته بانتقال أى لاعب من نادٍ لأخر، بالإضافة لعدم صلته بالتكفل بمهرجان لاعبين.

وقال رئيس هيئة الترفية "مساء الخير.. أتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع.. حبيت أوضّح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب.. وأنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار.. حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع.. ادعولي"

وعلى سياق أخر، أعلن نادى ألميريا الإسبانى تفاصيل التبرعات التي قدمها مالكه الشيخ تركى آل الشيخ للمدينة وقال النادى في بيان، إنه سيتم تخصيص مبالغ وصلت إلى 1.2 مليون يورو من التبرعات التى قدمها المستشار السعودى لمساعدة كل الجهات في المجتمع والحد من الآثار الكارثية لفيروس كورونا على الجميع.

ونشر النادى الإسبانى بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه، إن تبرعات تركى آل الشيخ والتى وصلت إلى 1.2 مليون يورو سيتم توزيعها كالتالي..

550 ألف يورو لشراء معدات طبية للمستشفيات

100 ألف يورو شراء سيارة طوارئ للحماية المدنية

100 ألف يورو للأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي

100 ألف يورو لمساعدة المتضررين من الوباء

50 ألف يورو لمجلس المدينة

50 ألف يورو لحكومة المقاطعة

10 آلاف يورو لتغطية تكاليف مرافقة كبار السن

240 ألف يورو لتغطية الأفراد بدون مصدر رزق والذين تم فصلهم من العمل

وكانت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، كشفت في وقت سابق عن تبرع نادي ألميريا الاسباني بقيادة مالكه المستشار تركي آل الشيخ بمبلغ مليون و200 ألف يورو لمدينة الأندلس، وذلك من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت الإذاعة الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، أن نادي ألميريا سبق وتبرع بمبلغ 700 ألف يورو، وقد تبرع مرة ثانية بمبلغ 500 ألف يورو، ليصل إجمالي المبلغ الذى تبرع به للمدينة إلى مليون و200 ألف يورو.

وقال النادي، "بناء على قرار من مالك نادينا تركي آل الشيخ، قررت شركة ألميريا زيادة التبرع 300 ألف يورو لتقديم المواد الغذائية بالإضافة إلى 200 ألف يورو للعاملين في مجال الصحة".

وتتواصل المواقف الإنسانية من نجوم الرياضة من خلال التبرع لمواجهة الفيروس المتفشي في العديد من بلدان العالم، حيث أعلن رونالدو تبرعه بأجهزة تنفس صناعي في البرتغال وأمس نجم التنس ديوكوفيتش تبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا في صربيا.


تركي آل الشيخ

السعودية

رئيس هيئة الترفية

اخبار

نادى ألميريا

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