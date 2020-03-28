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ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:20 ص
ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا ترامب
إبراهيم سعيد

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أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى اليومى، بتوقيع قرار يخول لوزيري الدفاع والأمن الداخلي استدعاء احتياطى الجيش وخفر السواحل للخدمة، ومشيرا إلى القيام ببناء شراكة مع القطاع الخاص لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح ترامب، أن شركة جنرال موتورز ستبدأ توقيع عقود إنتاج أجهزة التنفس، مشيرا إلى تسريع عجلة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة الوباء، ومؤكدا أنه سيتم تصنيع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم.
 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إن بلاده لديها أقوى اقتصاد فى العالم وقادرة على مواجهة التحديات، متابعًا: "نحرز تقدمًا ملموسًا في موضوع العلاجات ضد كورونا".
 
وقام ترمب خلال المؤتمربتوقع خطة الإنقاذ المالية الأمريكية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعًا: "الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا، والعدد الكبير للإصابات يعود لعدد الاختبارات التى أجريناها".

وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".
 

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس. 


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