اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية والاتجار فى المخدرات بأطفيح

السبت، 28 مارس 2020 12:36 م
تجديد حبس عاطلين متهمين بحيازة أسلحة نارية والاتجار فى المخدرات بأطفيح حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطلين؛ 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة بندقيتين آلية وخرطوش، وذخائر، وكيلو ونصف من مخدر البانجو بأطفيح.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة اطفيح، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص. بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما1، 5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 119 طلقة أعيرة مختلفة - 3 خزينة بندقية آلية - شريط فارغ لطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء

يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

وتصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


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