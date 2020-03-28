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تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها انتقاما من طليقها فى النزهة

السبت، 28 مارس 2020 12:58 م
تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها انتقاما من طليقها فى النزهة المتهمة بقتل طفلتها - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها، 45 يوما على ذمة التحقيق.

 

وقالت الأم أمام نيابة النزهة، إنها كانت فى مشاكل دائمة مع طليقها، أثرت على حالتها النفسية، بسبب تهديده لها المستمر بأخذ أبنتها والسفر بها خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تزوجت من شخص آخر عقب انفصالها من زوجها الأول، وكانت تعيش معه فى سعادة ولم تشعر الطفلة بأنها مع شخص غريب، وكانت تحبه إلا أن طليقها ظل يهددها بأخذ الطفلة منها.

 

وأضافت المتهمة أنها أصيبت بحالة اكتئاب، وكانت تتعاطى حبوب "الفيل الأزرق" لتدخلها فى غيبوبة مؤقتة لنسيان مشاكلها مع طليقها.

 

وأشارت إلى أنها فكرت فى الانتحار أكثر من مرة بسبب تهديد طليقها لها بأخذ ابنتها، والسفر بها خارج البلاد، حيث لم تتخيل أن تعيش بدون طفلتها فقررت الانتحار وقتل أبنتها حتى لا يأخذها طليقها منها.

 

وعن يوم الحادث قالت المتهمة، أنها أخذت أقراص مخدرة من الصيدلية التى تعمل بها،  وتناولت حبوب "الفيل الأزرق"، ثم قررت قتل طفلتها والانتحار بتناول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة،  كما وضعت لأبنتها أقراص مخدرة فى العصير، مضيفة أنها دخلت فى غيبوبة ثم استفاقت لتجد أبنتها جثة هامدة، حيث أبلغت الشرطة بالواقعة على أنها حادثة وفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

 

وأردفت المتهمة: عندما أتناول الأقراص المخدرة أتحول لشخصية أخرى، وأفعل أي شىء دون دراية، ولا أدري كيف أقدمت على قتل ابنتي فلذة كبدي، كيف تخلصت من جزء مني بهذه الطريقة، "منه لله طليقي دمر حياتي"، لتأمر نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة. .

 

 

 


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