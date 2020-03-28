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تجديد حبس أستاذ جامعى بالمنوفية ضبط أثناء تعاطيه المخدرات داخل سيارته

السبت، 28 مارس 2020 01:45 م
تجديد حبس أستاذ جامعى بالمنوفية ضبط أثناء تعاطيه المخدرات داخل سيارته حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس أستاذ مساعد بكلية بجامعة المنوفية تم ضبطه أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أستاذ مساعد بكلية بجامعة المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، "ف. أ"، 44 عاما، أستاذ مساعد بكلية بجامعة المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قرر برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، من ضبط عاطل بالاشتراك محبوس تشكيل عصابى لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها واصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها مرة أخرى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من أنه فى ضوء ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم سرقة السيارات وضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصان لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى شراء السيارات "فان" المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات واستبدالها بأرقام أخرى واصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها، عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، وتم استهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف بارتكابه 14حادث بالاشتراك مع المتهم المحبوس بذات الأسلوب، وأضاف باقتصار دوره على تزوير فواتير الشراء لتلك السيارات لإعادة ترخيصها.. وبتفتيش مسكن المتهم المحبوس عُثر على 3 فواتير شراء خاصة بدراجات نارية - توكيل إدارة لسيارة ملاكى "يُشتبه فى كونهم مزورين"، وتم ضبط 12 سيارة أخرى، بالإضافة إلى سابقة التحفظ على سيارة أخرى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط السيارة الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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