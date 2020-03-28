بروكسل (أ ش أ)

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 64 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة البلجيكية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 9134 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 353 حالة.

يأتي ذلك بعد يوم من قرار السلطات تمديد إجراءات العزل الصحي التي اتخذت بهدف ردع انتشار الفيروس حتى 19 أبريل المقبل، على الأقل، فيما يتحدث خبراء عن وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي "كورونا" في بلجيكا تدريجيا.

وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفى ويلميس، أعلنت عن ضرورة تمديد إجراءات الحجر الصحى فى بلجيكا والتى إتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لمدة أسبوعين ، حتى 19 أبريل مع إحتمالية التمديد مرة ثالثة حتى 3 مايو، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مباشرة بعد إجتماع جمع مجلس الأمن القومى و الوزراء الفيدراليين .

كما أعلنت رئيسة الوزراء صوفى ويلميس عن التدابير الجديدة التى تدخل حيز التنفيذ وقبل الاعلان عنها شكرت الوزيرة المواطنين على جهودهم المتعلقة بالحجر الصحى ، وهيئة التمريض والعمال الذين يواصلون القتال من أجل البلاد.

وتقول الوزيرة تم تمديد تدابير الحجر الصحى حتى 19 ابريل و يمكن تمديدها إذا لزم الأمر حتى 3 مايو وانه يتم تقييم الوضع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن المؤشرات تظهر تباطؤًا فى الإنتشار المتسارع للوباء، ولكن بالنسبة للعلماء ، من السابق لأوانه القول بأن الوباء تحت السيطرة، وبالتالى فمن السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة.

وقالت ويلميس، "كلنا نحب حريتنا وأنا أعلم أننا نطلب منكم التضحية ،لكن الصحة هى أولويتنا".

وقالت رئيسة الوزراء ،لن يسمح إلا بالرحلات الأساسية ، مشيرة إلى منع الأنشطة الخارجية فلا يمكن للمرء الجلوس لساعات فى الحدائق ، وأضافت أنه ممنوع الذهاب إلى البحر أو إلى إقليم آردن ، موضحةً أنه سيتم إنشاء نظام للتحصيل الفورى للغرامات للمخالفين لهذه القرارات وبشكل صارم ،على حد تعبيرها .