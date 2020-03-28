يأتي ذلك بعد يوم من قرار السلطات تمديد إجراءات العزل الصحي التي اتخذت بهدف ردع انتشار الفيروس حتى 19 أبريل المقبل، على الأقل، فيما يتحدث خبراء عن وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي "كورونا" في بلجيكا تدريجيا.