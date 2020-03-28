أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 64 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وزارة الصحة البلجيكية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 9134 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 353 حالة.
يأتي ذلك بعد يوم من قرار السلطات تمديد إجراءات العزل الصحي التي اتخذت بهدف ردع انتشار الفيروس حتى 19 أبريل المقبل، على الأقل، فيما يتحدث خبراء عن وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي "كورونا" في بلجيكا تدريجيا.
وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفى ويلميس، أعلنت عن ضرورة تمديد إجراءات الحجر الصحى فى بلجيكا والتى إتخذتها الحكومة للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 لمدة أسبوعين ، حتى 19 أبريل مع إحتمالية التمديد مرة ثالثة حتى 3 مايو، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مباشرة بعد إجتماع جمع مجلس الأمن القومى و الوزراء الفيدراليين .
وتقول الوزيرة تم تمديد تدابير الحجر الصحى حتى 19 ابريل و يمكن تمديدها إذا لزم الأمر حتى 3 مايو وانه يتم تقييم الوضع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن المؤشرات تظهر تباطؤًا فى الإنتشار المتسارع للوباء، ولكن بالنسبة للعلماء ، من السابق لأوانه القول بأن الوباء تحت السيطرة، وبالتالى فمن السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة.
وقالت ويلميس، "كلنا نحب حريتنا وأنا أعلم أننا نطلب منكم التضحية ،لكن الصحة هى أولويتنا".
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