اليوم السابع
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بعد إيداع حيثيات قضية بيت المقدس.. تفاصيل عن واقعة استهداف نقطة النزهة

السبت، 28 مارس 2020 11:24 ص
بعد إيداع حيثيات قضية بيت المقدس.. تفاصيل عن واقعة استهداف نقطة النزهة المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ "أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة الهجوم على نقطة النزهة الجديدة، وتوجد العديد من المعلومات ذكرتها الحيثيات حول تلك الواقعة منها ..

1 ـ الواقعة حدثت بتاريخ 30 اغسطس 2013.

2 ـ تورط فى الواقعة المتهمين عمرو أحمد إسماعيل رقم 16 بأمر الإحالة والخامس عشر بأمر الإحالة ربيع عبد الناصر و4 آخرين متوفيين.

3 ـ المتهمين كانوا يستقلون سيارتين وقت ارتكاب الواقعة وكان بحوزتهم أسلحة نارية.

4 ـ نتج على الهجوم سقوط شهيدين وإصابة ثالث، وعقب الهجوم قام المتهمين بسرقة جهازا لا سلكيا وسلاحا ناريا وذخائره ثم لاذوا بالفرار.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


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