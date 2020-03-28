بعد إيداع حيثيات بيت المقدس.. 5 معلومات عن واقعة الهجوم على كمين المنصورة

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

ومن الجرائم التى ارتكبها بعض المتهمين بالدعوى واقعة إطلاق النار على كمين المنصورة أسفل كوبرى الجامعة والتى أدت لاستشهاد 3 من رجال الشرطة.

1 ـ الواقعة حدثت فى 28 أكتوبر من عام 2013.

2 ـ المتورطين فى الواقعة المتهم رقم 102، و103، 104، 105، و106، و108، 4 متهمين نفذوا الهجوم والباقى رصدوا الكمين.

3 ـ المتهم الثانى بعد المائه وضع مخطط لضرب كمين المنصورة أسفل كوبرى الجامعة.

4 ـ استخدم المتهمين دراجتين فى واقعة الهجوم على الكمين

5 ـ استهشد 3 من أفراد قوة الكمين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.