بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

كتبت ـ هند عادل

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية فيديو مؤسف لابن يروى لحظات الوداع الأخير لأمه التى تبلغ من العمر 83 سنة، والتى اختنقت حتى الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصر الابن الذى يبلغ من العمر 47 عاما على وداع والدته الوداع الأخير قبل أن تفارق الحياة وزيارتها فى المستشفى، ليلتقط لها مقطع فيديو ليكون هو الذكرى الأخيرة لها.

ووفقا لتقرير ديلى ميل زار مايكل هاردي والدته راشيل قبل وفاتها داخل مستشفي بشمال شرق لندن بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووصف الابن رؤية والدته المصابة بـ"التعذيب النقى" وهى "تختنق حتى الموت" بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنه يجب عليه عزل نفسه عن أطفاله الثلاثة بعد زيارتها.