اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

السبت، 28 مارس 2020 08:23 م
بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة فيروس كورونا المستجد
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، حول أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمن ارتفاع حالات الإصابة عالميا لـ642.238 مصاب فى 201دولة و 29.908 حالة وفاة و139.540 متعافٍ.

وفى مصر بلغ إجمالى عدد الإصابات 576 إصابة و36 حالة وفاة و121متعافيًا .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

وخلال الاجتماع، قدم وزير السياحة والآثار عرضاً حول التعامل مع التداعيات والآثار الاقتصادية لظهور فيروس "كورونا المستجد"، مشيراً فى بداية العرض إلى مجموعة الإجراءات التى قام بها الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، ففيما يخص العاملين فى المنشآت الفندقية، تم التأكيد على الالتزام بالاستمرار فى دفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقاماتهم، هذا إلى جانب التبرع لشراء عدد 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين فى القطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة الموجودة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

وفيما يتعلق بإجراءات تعقيم المنشآت الفندقية والسياحية، قال الوزير: تم التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين فى مجال الصحة والسلامة بغرض المرور على كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق خطوات التعقيم الصحيحة فى الفنادق وضمان فاعليتها، وكذا إعداد الإجراءات والقوائم المرجعية الخاصة بعمليات التعقيم فى المنشآت الفندقية، وإجراء نماذج محاكاة للتعامل مع انتشار العدوى فى المنشآت الفندقية.

ونوه العرض أيضاً إلى الإجراءات التوعوية الصحية التى تم إتاحتها لمختلف العاملين فى الفنادق، بما يضمن نشر هذه المعلومات الصحية على نطاق واسع للعاملين فى مجال السياحة، هذا إلى جانب قيام الاتحاد بالتواصل مع بيت الخبرة العالمى للاتفاق على إعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى.

WhatsApp Image 2020-03-28 at 8.14.57 PM
 

كوفيد

كورونا

اخبار عاجلة

كورنا المستجد

اخبار مصرية

مصر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض حصادها الأسبوعى.. 15 قرارا و6 اجتماعات

السبت، 28 مارس 2020 05:22 م

تعرف على آلية الحكومة لصرف المعاشات لشهر أبريل فى 5 معلومات

السبت، 28 مارس 2020 04:49 م

الحكومة تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول لشهر أبريل للقضاء على الزحام .. من ألف جنيه لأقل يصرفون أيام " الأربعاء والخميس والسبت" ومن 1000لـ 2000 جنيها أيام " الأحد والأثنين والثلاثاء"

السبت، 28 مارس 2020 04:29 م

الحكومة: تقسيم أصحاب المعاشات على أيام الصرف للقضاء على الزحام

السبت، 28 مارس 2020 04:09 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة