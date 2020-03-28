"اورنچ مصر" تسخر جميع امكانتها وخدماتها الرقمية والمالية الذكية للمساهمة في الوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا"

أعلنت اورنچ مصر عن تسخير جميع اماكانتها التكنولوجية وتقديم أحدث الحلول الرقمية و المالية لمساعدة العملاء علي انجاز المعاملات اليومية أثناء بقائهم في المنزل دون الحاجة الي الخروج. جاء ذلك بعد اعلان الشركة عن مبادرة Stay Safe”" التي ظهرت على الهواتف المحمولة بجانب اسم شبكة اورنچ لتصبح أول مشغل في مصر يبادر ويتفاعل بحملات مكثفة ومتنوعة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد وحث المواطنين علي اتباع أقصي ارشادات الامان حرصاً علي سلامتهم . وتضمنت مبادرة الشركة أيضاً وضع ارشادات الوقاية من فيروس كورونا علي الخدمة الصوتية ليسمعها العملاء عند اتصالهم بخدمة العملاء الي جانب عرض تلك الارشادات بصفة مستمرة في مقرات الشركة وعلي شاشات متاجرها في جميع أنحاء الجمهورية.

ولتشجيع المواطنين على التزام منازلهم حتى انتهاء مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في مصر وفرت اورنچ كل ما يلزم العميل من خدمات رقمية ومالية ذكية ومتطورة لاستخدامها من أي مكان وفي أي وقت ومنها خدمات اورنچ كاش لتحويل الأموال التي يستطيع من خلالها العميل دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز عن طريق المحفظة الالكترونية الخاصة به.

وتحت شعار "القاعده في البيت مهمة.. بس مش لازم تبقي مملة، علشان تعيش حياتك على النت وتتابع دراستك وشغلك" قامت اورنچ برفع سعة تحميل باقات الإنترنت Home 4g بنسبة 20% بنفس السعر لجميع العملاء الحاليين والجدد مع توفير دخول مجاني لطلاب المدارس والجامعات علي المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالاضافة الي متابعة معلومات عن الحماية من فيروس كورونا علي موقع care.gov.eg. من اي رقم اورنچ او DSL او Home 4G او من خلال اورنج Wi-Fi.

وتماشياً مع الاجراءات الوقائية التي اقرتها الدولة والتي تطالب المصريين بالبقاء في المنزل و تحت شعار "هنقربك للي يهمك وأنت في بيتك" لم تنس اورنچ الاهتمام بعملائها والاقتراب منهم أثناء بقائهم في المنزل حتي انتهاء خطر تفشي المرض حيث تقدم الشركة خدمات الاتصالات المتكاملة ومنها خدماتها الترفيهية عبر منصةOrange TV Plus التي توفر للعملاء الاستمتاع بمشاهدة لا محدودة لمجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والبرامج والمسرحيات لمدة أسبوعين مجاناً من علي الموبايل بالاضافة الي باقات كاملة من الأفلام والمسلسلات العالمية.

وتأتي خدمة MyOrange التي توفر العديد من المزايا لعملاء اورنچ مثل دفع الفواتير والتحكم في الباقات والاستهلاك وشحن الرصيد بكل سهولة ويسر من المنزل بدون الحاجة لزيارة فروع الشركة بالاضافة الي انترنت مجاني و30 ضعف الشحن ووحدات مجاناً مع خدمة MyOrange. بالاضافة الي كل ذلك توفر اورنچ لعملائها امكانية ارسال باقات انترنت هدية بينهم البعض مع توفير خاصية استلاف رصيد اكتر من مرة مع خدمة سلفني #8# او من خلال تطبيق MyOrange وذلك لاستخدامه في حالات الطواريء.

كما توفر أيضاً خدمة اورنچ 8000 لطلب المساعدة وانجاز المشاوير الهامة وتوصيل الطلبات الي باب البيت. ومع خدمة Orange Online shop يستطيع العميل تصفح اونلاين المنتجات المختلفة للشركة وشراء أجهزة الانترنت والموبايلات بالتقسيط بدون الحاجة الي النزول من المنزل بالاضافة الي خدمة التوصيل المجانية.

ولعملاء الشركات أيضاً نصيب كبير من الحلول الذكية والخدمات التي تساعدهم على انجاز الأعمال بمنتهى السهولة واليسر من أي مكان وفي أي وقت فقد صممت اورنچ تطبيق +Orange U-Ctrl لعملائها من الشركات ليقدم تجربة رقمية أكثر كفاءة في ادارة والتحكم في جميع خطوط اورنچ للشركات عبرالإنترنت ومنها متابعة ودفع الفواتير وامكانية الاشتراك في الخدمات وتغيير باقات الخطوط وباقات الانترنت.

كما وفرت اورنچ خدمة AVAYA Spaces لتمنح عملاء الشركات امكانية التواصل مع العملاء او فريق العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات المتاحة مثل جدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات ومشاركة الشاشة وتوزيع المهام والمراسلة الفورية وغيرها من الخصائص الي تمكن عملاء الشركات من مباشرة اعمالهم من أي مكان وبدون توقف.

كما كانت اورنچ سباقة في توفيرConnect2Work وهي شبكة افتراضية بخاصية (VPN) صممت لتخدم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) والتي تتيح لهم ممارسة الاعمال في أي وقت ومن أي مكان باستخدام أي جهاز متصل بالانترنت.

ويأتي تقديم الحل الرقمي المتكامل Business Pro ليلبي ويدعم رواد الأعمال ويرفع من كفاءة المؤسسات والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة في هذه المرحلةوالذي تم تصميمه ليوفر لهم أحدث الحلول الرقمية وخدمات الاتصالات التي بدورها تساهم علي تطويرأعمالهم بطريقة مميزة.

وكانت اورنچ قد اعلنت منذ بداية الازمة عن اتباعها لمعايير السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزاره الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وشركه اورنچ العالمية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا باتخاذ كافة التدابير الاحترازية داخل المقر الرئيسي للشركة وأيضاً داخل فروعها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقد بادرت الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض وذلك باتباع أقصي التدابير الصحية ومنها استخدام مسدسات قياس الحرارة لقياس حرارة الموظفين فور وصولهم إلى المبنى ومنع دخول الزوار للمبانى باستثناء حالات الصيانة مع التأكد من صحة أي زائر خارجي. بالاضافة الي ذلك تم تركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية في جميع منافذ البيع حرصاً منها علي سلامة الموظفين وسلامة العملاء. كما قامت الشركة بتعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية بالإضافة الي توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

كما أصدرت شركة اورنچ العالمية تعليمات لموظفيها في اورنچ بوقف رحلات العمل الي الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية شهر مايو الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.

كما أعلنت الشركة عن تطبيقها لسياسة العمل من المنزل للأقسام المؤهلة لذلك والتي لا تحتاج وجود فعلي للموظف داخل الشركة وذلك بالإضافة إلى توفير تطبيقات اورنچ عن بعد وغيرها من التطبيقات والتقنيات الحديثة التي تساعدهم علي متابعة الاعمال من أي مكان بكل سهولة ويسر.

وحرصاً على صحة الموظفين الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة والسكروغيرها قامت شركة اورنچ بمنهحم اجازة مدفوعة الأجر في المنزل لمدة 14 يوم بعد التنسيق مع الفريق الطبي ومديرهم المباشر.

وطالبت الشركة جميع موظفيها بإتباع الارشادات الوقائية اللازمة في حياتهم اليومية وذلك من خلال النشرة الداخلية التي تم إرسالها لهم وتتضمن جميع خطوات السلامة الصحية للوقاية والحد من الإصابة وانتشار المرض.