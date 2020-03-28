اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 10:49 م
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اليوم السابع: الشائعات أخطر من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 10:20 م
اليوم السابع: الشائعات أخطر من كورونا عدد اليوم السابع

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تناول عدد "اليوم السابع" الصادر صباح غدٍ الأحد، عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، على رأسها متابعات جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وإليكم أهم العناوين.
 
• الحزم شعار الدولة فى مواجهتها.. الشائعات أخطر من كورونا
• الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات.. والنيابة العامة: الحبس 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لمروجى الأخبار الكاذبة
• توقعات عالمية بهبوط معدلات النمو لأقل من النصف.. ومصر تتوقع 4.2% نموا
• مصر تحمى اقتصادها.. خبراء: قرارات الحكومة منقذة للقطاعات وخطط لإصلاح المنفذة من 2016 ساهمت فى إنقاذ الموقف.. آليات دعم قطاعى الصناعى والسياحة لما لهما من ثقل كبير فى مؤشر النمو.. وخفض الفائدة 3%
• إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. نيفين القباج: تنفيذ لتوجيهات الرئيس: الخزانة العامة ستتحمل التكلفة المالية.. وبدء الصف أول يوليو المقبل لـ2.4 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا
• صرف حصة إضافية من الدقيق للمخابز اعتبارا من اليوم
• التعليم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية لتشمل المنهج المقرر فقط
• كورونا يهاجم القصور الملكية.. ولى عهد بريطانيا وملكا ماليزيا والنرويج فى الحجر المنزلي
• تغيير الطاقم الطبى لبدء مرحلة جديدة من الحجر.. مستشفى إسنا التخصصى يختتم أول 14 يوم عزل لمصابى كورونا
 

فيروس كورونا

مكافحة كورونا

اخر الاخبار

الشائعات

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