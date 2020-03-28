الولايات المتحدة تخصص 6 ملايين دولار مساعدة إنسانية لليبيا ضد كورونا

كتب: أحمد جمعة

خصصت الولايات المتحدة 6 ملايين دولار كمساعدة إنسانية لليبيا من أجل مواجهة فيروس كورونا.



وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم 6 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية إلى ليبيا لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أن هذه الأموال ستساعد مسئولي الصحة على منع انتشار المرض والاستجابة للمحتاجين الذين أصيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



وأكدت السفارة، أن هذه المساعدة المعلنة حديثًا تنضم إلى عقود من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الصحة الليبي والتنمية الشاملة، والتي يتم تنفيذها بشكل أساسي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 715 مليون دولار في إجمالي المساعدة لليبيا على مدى السنوات العشرين الماضية.



كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا قد أعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، ما يرفع عدد الحالات المصابة بالفيروس فى ليبيا إلى ثلاث حالات.



كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا قد أعلن الثلاثاء الماضى تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وفى وقت سابق أكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسى، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تضع فى أولوياتها فيروس كورونا من أعلى الأمراض فتكا وأخطرها في هذه المرحلة.