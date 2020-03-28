النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق فى مخزن أخشاب بالبساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب في مخزن أخشاب لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه .

و سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن أخشاب فى شارع المزرعة بمنطقة البساتين دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب فى منطقة البساتين، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.