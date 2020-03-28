اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 03:21 ص
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"الناتو" يخطط لتقديم دعم إضافى لأوكرانيا

السبت، 28 مارس 2020 02:00 ص
"الناتو" يخطط لتقديم دعم إضافى لأوكرانيا حلف الناتو
ا ش ا

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 أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، خلال محادثة هاتفية، امس الجمعة، أن الحلف يخطط لمناقشة تقديم دعم إضافي لأوكرانيا، ضمن حزمة المساعدة الشاملة.
وأعرب كوليبا- وفقا لصحيفة (أوكرانيا بالعربية)- عن تفهمه لقرار الشركاء بتأجيل اجتماع مجلس حلف (الناتو) بمشاركة أوكرانيا وجورجيا إلى وقت لاحق بالنظر إلى الوضع الوبائي المعقد في أوروبا والعالم، مؤكدا أن سياسة الحكومة الأوكرانية الجديدة تجاه (الناتو) لم تتغير على الإطلاق.
وأشار إلى أنه من بين الأولويات الرئيسية قصيرة المدى للتعاون الثنائي منح أوكرانيا صفة عضو في برنامج الحلف لتعزيز القدرات كأداة إضافية لتعميق التعاون العسكري، واستئناف الاجتماعات رفيعة المستوى للجنة (الناتو) وأوكرانيا، وتحديث حزمة المساعدة الشاملة التي يقدمها الحلف لأوكرانيا.

الناتو

اوكرانيا

دميترو كوليبا

حزمة المساعدة

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