اليوم السابع
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المياه الجوفية: اصلاح عطل مفاجىء بمحطة صرف موط 3 بالوادى الجديد

السبت، 28 مارس 2020 12:24 م
المياه الجوفية: اصلاح عطل مفاجىء بمحطة صرف موط 3 بالوادى الجديد إصلاح عطل بمحطة صرف موط بالواد الجديد
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس سيد سركيس ، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أن الادارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادى الجديد تمكنت من إصلاح عطل مفاجىء بمحطة صرف موط 3 وهو تلف محول قدرة 500 كيلو فولت مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة وتعطل المحطة بالكامل .
 
أضاف سركيس فى تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع" أنه تم التعامل مع العطل بقدر من المسئولية حيث  تم احضار مولد ديزل من بئر وتشغيل وحدة طوارئ وذلك لرفع المياه من حوض المص حتى نتجنب غرق الزراعات، و توفير محول 500 كيلو فولت من ادارة محطات طلمبات بلاط بالتنسيق مع هندسة كهرباء الداخلة و اختبار المحول البديل وتزويده بزيت محولات وعمل صيانة خفيفة له قبل التركيب .
 
وأكد سركيس ، أنه تم التركيب والتجربة والتشغيل وازالة العطل خلال ساعات وتشغيل المحطة بكفاءة 100% وكذلك تغيير كوبلنج لوحدة التحضير حتى يتم الاستعداد لأى تغير فى الاحوال الجوية خلال الفترة القادمة.
 
يشار إلى أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية القطاع، وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج  بتكلفة تبلغ حوالى (106.664) مليون جنيه، كما تم توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية و المنوفية و الجيزة و البحيرة بتكلفة (49.742) مليون جنيه.
 
الجدير بالذكر أنه جارى تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك و إنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (282.992) مليون جنيه.
 
وكان المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد قد اجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية لعام 2019 فى الفحوصات البكترويولوجية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه تحقيقا لاشتراطات المجلس الوطنى لاعتماد المعامل الواجب تقديمها سنويا لتأكيد استمرار ورفع مستوى الاداء، حيث تم انشاء المعمل المركزى فى عام 2006 بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وحصل على شهادة الايزو شهادة الأيزو " 17025" فى عام 2013 وذلك تتويجاً للعمل الجاد الذى يقوم به المعمل بهدف الحفاظ على نوعية المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة نوعية المياه ومتابعة جودة المياه بالخزان الجوفي وحمايته من التلوث والتنبؤ بزيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية ، حيث يقوم المعمل وفروعه المختلفة ( المنيا – الداخلة – طنطا ) بمراقبة نوعية المياه وإجراء كافة التحاليل الكيمائية والبكتريولوجية وفقاً للمعايير والقياسات العالمية حال إصدار تراخيص وتجديد وحفر الآبار الإستثمارية والسطحية والعيون ، إلى جانب إجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية التابعة للوزارة ، وأيضاً آبار القطاع الخاص فضلاً عن تحليل البيانات ، الأمر الذي يسهم في عمل خرائط كونتورية توضح مواقع الآبار وتدرج الملوحة والعناصر الآخرى بها .
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