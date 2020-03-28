المنشآت السياحية: حصر بيانات العاملين تنفيذا لتوجيهات الحكومة بدعمهم

كتبت آمال رسلان

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن الغرفة تعمل على تجميع وحصر بيانات العاملين بالمطاعم ورواتبهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

وأشار إلى إنه قد تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع روؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وحيث أنه جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحى.

وأضاف المصرى إنه فى إطار التسهيلات ومنعاً للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، فقد قررت الغرفة قيام المنشآة بإستيفاء نموذج اعدته الغرفة الكترونيا لهذا الغرض تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات .

وقرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة مد فترة تلقى بيانات المنشآت السياحية التى تضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة ، وحجم مرتباتهم على نموذج اكسيل شيت إلى يوم الإثنين المقبل 30 مارس الجارى كموعد نهائى بدلاً من يوم الخميس 26 مارس .

وقال عادل المصرى ، رئيس الغرفة أن غرفة العمليات بالغرفة تلقت نداءات من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مد فترة تلقى البيانات حتى يتسنى لكل منشآة تقديم البيانات الصحيحة وفقاً لإستمارات التأمينات ، وفى ظل أقتصار عمل مكاتب التأمينات على وقت محدد ، وكذلك إنخفاض عدد العاملين بهذه المكاتب نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات والمصالح والإدارت الحكومة، وهو ما أستدعى موافقة مجلس الإدارة على طلب الأعضاء بالجمعية العمومية حتى يتمكنوا من إستلام هذه البيانات بصورة رسمية ومعتمدة.