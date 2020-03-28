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الملكة رانيا توجه رسالة لمحافظة إربد بعد عزلها بسبب كورونا " الله يحميك ويحمى أهلك"

السبت، 28 مارس 2020 08:34 ص
الملكة رانيا توجه رسالة لمحافظة إربد بعد عزلها بسبب كورونا " الله يحميك ويحمى أهلك" الملكة رانيا
كتب محمد جمال

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وجهت الملكة الأردنية رانيا العبد الله تغريدة احتوت على رسالة مباشرة إلى محافظة إربد وشعبها الذين يخضعون للعزل الكامل بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقالت الملكة فى تغريدة نشرتها، يوم أمس الجمعة، على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى "تويتر": "الله يحميك يا إربد ويحمى أهلك، ويزين كل شبر فى بلدنا بالصحة والعافية وهداة البال ويزيل عنا جميعا هالشدة ويعيد الأعراس والفرح لبلادنا من شمالها لجنوبها".

 

 

وأعلنت رئاسة الوزراء فى الأردن عن قرار عزل محافظة إربد عن باقى المحافظات بالكامل، وذلك بعد حفل زفاف أقيم فى المدينة بعد أقل من أسبوع من عودتهما من إسبانيا حيث أصيبا بالعدوى، ما أدى إلى انتشار الفيروس فى المدينة ومحيطها.

 

يشار إلى أن الأردن اتخذ إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروز كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات والمؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الاستمرار.

 

وبعد أن تم الاعلان يوم الجمعة الماضى عن حظر التجول تماما، ثم تم التراجع جزئيا عن القرار، مع الإبقاء على قرار حظر التجول، لكن تم السماح للمواطنين بالخروج مشيا على الأقدام وعدم استخدام سياراتهم للحصول على مواد التموين الأسياسية، بالإضافة إلى فرض حالة حظر التجول منذ الساعة السادسة مساء من كل يوم.


الملكة رانيا

إربد

الأردن

كورونا

فيروس كورونا

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