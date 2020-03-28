اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 07:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تسجل 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى المجمل

السبت، 28 مارس 2020 07:00 ص
المكسيك تسجل 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى المجمل كورونا ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قالت وزارة الصحة المكسيكية امس الجمعة إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 في اليوم السابق.
 
وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8 في اليوم السابق.
 

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء الماضى ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 405 حالات.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، ، تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالي جراء الإصابة بالفيروس، كما أن هناك 1219 حالة مشتبها بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

 
وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في البلاد إلى 316 حالة.

وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع

 


وزارة الصحة المكسيكية

المكسيك

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة